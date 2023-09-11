المالية النيابية:تم إرسال 8 ترليون و80 مليار دينار للإقليم ولم يدفع رواتب موظفيه

المالية النيابية:تم إرسال 8 ترليون و80 مليار دينار للإقليم ولم يدفع رواتب موظفيه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، حقيقة الأموال المستلمة من وزارة المالية لإقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية، مؤكدة ان الأخير حصل على ثلاثة اضعاف من حصته الفعلية.وقال عضو اللجنة معين الكاظمي في تصريح  صحفي، إن”ما يرسل لإقليم كردستان بعنوان من المصروف الفعلي لا يذكر فيه تفاصيل الصرف سواء كان للرواتب او للرعاية الاجتماعية بل يحسب من النسبة المقررة”. وأضاف الكاظمي، ان “ما حصل الإقليم عليه من موازنة 2023 من أموال هو ثلاثة اضعاف حصته المقررة والبالغة 17 ترليون حيث استلم الإقليم 8 ترليون و80 مليار بضمنها احتساب ايراداته النفطية وغير النفطية إضافة الى ترليون عن صندوق تنمية الأقاليم”، مشيرا الى ان “هذا المبلغ داخل في خزينة الإقليم فعليا”. ولفت الى ان “إقليم كردستان بامكانه في الوقت الحالي دفع رواتب موظفيه لثمانية اشهر من السنة الجارية 2023”.ويعاني الشعب الكردي من ظروف معيشية صعبة، رغم عمليات بيع النفط من قبل حكومة اقليم كردستان، والتخصصيات المالية الكبيرة من الحكومة الاتحادية في بغداد، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الاموال.

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