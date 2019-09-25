المالية النيابية:توجه برلماني لإلغاء حصة الإقليم من قانون موازنة 2020

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية، عبد الهادي السعداوي، الأربعاء (25 أيلول 2019) عن وجود توجه برلماني لإلغاء حصة إقليم كردستان من مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020.

وقال السعداوي في حديث صحفي، إن “حكومة اقليم كردستان لم تلتزم في جميع الاتفاقيات والموقعة بين بغداد واربيل، وهناك ما يقارب 105 مليار دولار بذمتها للحكومة الاتحادية”.

وأضاف، أن “كردستان لم تدفع مبالغ المستحقات النفطية وغير النفطية، فضلاً عن تهريب النفط عبر منفذ جيهان ومنافذ أخرى”، مؤكداً أن “الاقليم لم يرسل منذ عام 2004 أية اموال الى بغداد ولا توجد لبغداد سيطرة على الاموال الخاصة بالإقليم”.

وكان النائب عن تيار الحكمة، سالم طحمير الطفيلي، قال الخميس (05 ايلول 2019)، إن مجلس النواب لن يصادق على ميزانية 2020 مادامت الارقام غير دقيقة والشفافية منعدمة بخصوص صادرات اقليم كردستان النفطية.