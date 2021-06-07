المالية النيابية:توجه برلماني لمساءلة الحكومة عن عدم تنفيذ الموازنة

المالية النيابية:توجه برلماني لمساءلة الحكومة عن عدم تنفيذ الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن اللجنة المالية، احمد رشيد حاجي، اليوم الإثنين، عن وجود توجه في مجلس النواب، لمساءلة الحكومة عن عدم تنفيذ بنود الموازنة لغاية الآن.وقال حاجي في حديث صحفي، إنه “خلال جلسات مجلس النواب المقبلة سيتم مناقشة عدم تنفيذ الموازنة ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تأخيرها ، اذ انه لغاية الآن لم تعرف الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخير”.وأضاف، أن “اللجنة المالية في مجلس النواب غير مسؤولة عن تنفيذ بنود الموازنة، بل وزارة المالية باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ الموازنة”.

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