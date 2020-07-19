المالية النيابية:حكومة الإقليم ترفض تسليم إيرادات منافذها إلى الحكومة الاتحادية

المالية النيابية:حكومة الإقليم ترفض تسليم إيرادات منافذها إلى الحكومة الاتحادية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب احمد مظهر الجبوري، الاحد، أن سلطات إقليم كردستان لن تسلم المعابر الحدودية وإيراداتها الى الحكومة المركزية، فيما أوضح طريقة وحيدة تُمكّن الحكومة المركزية من السيطرة على منافذ الإقليم.وقال الجبوري في حديث صحفي، إن “سلطات اقليم كردستان غير جادة في التعامل مع الحكومة المركزية، وطالما تسعى إلى تغليب مصلحتها على مصلحة البلاد بشكل عام”.ولفت إلى أن “كل السياسيات في الفترة الماضية تكشف بشكل واضح ان الحكومة المركزية تعطي الامن والامان، والسلم والسلام الى حكومة الاقليم، دون أن يكون هناك مقابل من قبل الاخير بشكل إيجابي، وبالتالي تكون العلاقة بين بغداد واربيل سلبية بسبب الاقليم”.وأضاف قائلاً “لا أعتقد بأن سلطات اقليم كردستان سوف تسلم المعابر الحدودية وإيراداتها إلى بغداد”، مؤكداً أن “الحكومة المركزية لا تستطيع السيطرة على منافذ الاقليم إلا من خلال السيطرة على اقتصادها، وفرض هيبة الدولة على الاقليم”.وفي وقت سابق من اليوم، طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بفرض السيطرة الكاملة على منافذ إقليم كردستان، مؤكداً أن السلطة الاتحادية لا تسيطر عليها منذ 2003.وقال البعيجي، في بيان ، إنه “على الكاظمي ان يفرض سيطرته الكاملة على المنافذ الحدودية بإقليم كردستان كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات التي زارها وفرض هيبة الدولة فيها وطرد العصابات التي كانت متواجدة فيها”.وأضاف، ان “القانون والدستور يؤكد ان تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد ومن ضمنها اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ”.وتابع البعيجي: “اننا جميعا نعلم عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بواردتها ولا نعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب منذ 2003”.وأكد ان “اقليم كردستان جزء لا يتجزأ من العراق ونأمل من الكاظمي ان يتعامل مع اقليم كردستان كما تعامل مع بقية المحافظات الاخرى التي تتواجد فيها المنافذ الحدودية وفرض سيطرة الحكومة فيها خصوصا وان هنالك العديد من المنافذ في اقليم كردستان تتحكم بها حكومة الاقليم وحدها ولا نعلم اين تذهب وارداتها”.

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