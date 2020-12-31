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نيجيرفان يدعو بغداد إلى تعويض كردستان عن استحقاقاتها المالية لعام 2020!
المالية النيابية:حكومة الإقليم تسرق 600 ألف برميل نفط يوميا وحكومة الكاظمي” صامتة”
عمار متخوف من “التسقيط السياسي” في الانتخابات القادمة
مصدر:خلاف جديد بين حزبي بارزاني وطالباني بشأن التوتر بين إيران وأمريكا
نائب:الكتل السياسية دخلت في نفق مظلم تجاه قانون المحكمة الاتحادية
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نيجيرفان يدعو بغداد إلى تعويض كردستان عن استحقاقاتها المالية لعام 2020!
المالية النيابية:حكومة الإقليم تسرق 600 ألف برميل نفط يوميا وحكومة الكاظمي” صامتة”
حكومة مسرور ترفض تسليم الحكومة الاتحادية ما بذمتها من مستحقات مالية
مجلس الوزراء يوافق على قيام وزارة النقل بإبرام عقد جديد مع شركة هولندية لبناء باخرتين
نائب:كردستان لا تمتلك برميلاً واحداً من النفط لتسلمه إلى الحكومة الاتحادية
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انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
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اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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