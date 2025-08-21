المالية النيابية:حكومة الإقليم غير ملتزمة لا بقانون الموازنة ولا بالاتفاقات المالية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية الإيراني الأصل معين الكاظمي، الخميس، حكومة إقليم كردستان بالمماطلة في تنفيذ التزاماتها تجاه الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن الاتفاقات التي تبرمها أربيل لا تتجاوز كونها مؤقتة سرعان ما تُنقض.وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “حكومة أربيل تحاول باستمرار التهرب من الاتفاقات الموقعة مع بغداد بشأن تسليم الإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في الإقليم”، مبيناً أن “سياسة المماطلة وعدم الشفافية أسهمت في تفاقم الأزمات التي يعاني منها المواطن الكردي، لاسيما أزمة الرواتب والخدمات”.وأضاف أن “بغداد تعاملت بمرونة مع الإقليم وقدمت أكثر من مبادرة لإنهاء الخلافات، إلا أن حكومة أربيل تصر على إدارة الملف وفق مصالحها السياسية والحزبية بعيداً عن مصلحة الشعب”.وتشهد مدن إقليم كردستان بين الحين والآخر احتجاجات شعبية متصاعدة على خلفية أزمة الرواتب والفساد المالي والإداري المستشري داخل مؤسسات حكومة الإقليم.

