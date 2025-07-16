المالية النيابية:حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية

المالية النيابية:حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن هناك غياباً للشفافية في إدارة العائدات المالية لإقليم كردستان، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية.وقال الكاظمي في تصريح صحفي، إن “حكومة الإقليم تمتنع عن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، والتي تُقدّر بنحو 10 تريليونات دينار سنوياً، إلى الحكومة الاتحادية”.وأضاف أن “جميع الواردات النفطية وغير النفطية لا تدخل خزينة حكومة الإقليم، كما تمتنع عن توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين لدى المصارف الحكومية في بغداد”.وأوضح الكاظمي أن “انعدام الشفافية وغياب المحاسبة هما السبب الرئيسي وراء استمرار معاناة الشعب الكردي، حيث تمارس حكومة الإقليم سياسة المناورة في قضية الإيرادات وتوطين الرواتب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *