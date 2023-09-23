المالية النيابية:حكومة البارزاني تسلمت 60% من موازنة الإقليم

المالية النيابية:حكومة البارزاني تسلمت 60% من موازنة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-  اتهم عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، اليوم السبت، حكومة إقليم كردستان بالتلكؤ في تطبيق بنود الموازنة الاتحادية. وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، إن “الإقليم تسلم لغاية الان أكثر من ثمانية تريليونات دينار خلال ستة أشهر في حين كان عليه تسديد 16 تريليون دينار ضمن بنود الموازنة الا انه سدد ثلاثة تريليونات فقط”.وأضاف ان “النفط في كردستان متوقف عن العمل في حين ان مستحقات الموارد الحدودية والجمارك وغيرها لم تسلم الى بغداد مقابل تسليم رواتب موظفي الإقليم”. وأشار الى ان “الإقليم تقاعس عن تسديد ما بذمته من الأموال وان جميع الإشكاليات تتحملها حكومة أربيل وعليها تطبيق جميع بنود الموازنة في وقت تسلم 60% من موازنته”.ويعاني الشعب الكردي من ظروف معيشية صعبة، رغم عمليات بيع النفط من قبل حكومة اقليم كردستان، والتخصيصات المالية الكبيرة من الحكومة الاتحادية في بغداد، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه الاموال.

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