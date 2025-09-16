آخر تحديث:
وزارة التخطيط:إدراج (720) شركةً ومقاولين في القائمة السوداء
المالية النيابية تستبعد إقرار موازنة 2025
مجلس الوزراء يقرر عدم التصرف بأموال الجباية غير أوجه الصرف المحددة لها أصوليًا
المالية النيابية:حكومة السوداني تصرف الأموال بدون إقرار الموازنة
المياه النيابية تطالب بجلسة خاصة لمناقشة شحة المياه بسبب إيران وتركيا
الفشل الحكومي وراء تذبذب أسعار صرف الدولار والمواطن الخاسر الأكبر
نواب:السفراء الجدد جريمة بحق العراق وتجاوز على الدستور والقانون
بقاء أموال العراق في البنك الفدرالي الأمريكي أمان قانوني
وجبة من أسماء المرشحين المستبعدين من قبل هيئة اجتثاث البعث الإيرانية
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
في ظل الحكم الإيراني..نائب:الهاربين” الفرارية” من الحرب العراقية الإيرانية يجب “تكريمهم”!
السوداني:ديمقراطية “الإطار” لامثيل لها في العالم!
بدر الإيرانية تُهين وزارتي الدفاع والداخلية وتعتبر الحشد هو من “يحمي العراق “فقط !!!
نائب :لا سيادة للعراق قي ظل حكومة السوداني
تحالف الفتح:خامنئي سيبقى قائداً للعراق من خلال الإطار”المقاوم”!
