المالية النيابية:حكومة الكاظمي ضد الشعب

المالية النيابية:حكومة الكاظمي ضد الشعب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الأربعاء، وجود رغبة نيابية كبيرة لاستجواب وزير المالي علي علاوي.وقال ذيبان في تصريح صحفي، إن “هناك رغبة لدى الكثير من أعضاء مجلس النواب على استجواب وزير المالية بعد تدهور الاقتصاد العراقي “.واضاف ان “الفقراء تضرروا كثيرا نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار”، لافتا الى ان “استجواب وزير المالية بات وشيكا كونه تلاعب بتغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي “.وكان قد اكد النائب المستقل باسم خزعل، في تصريح سابق ، أن الحكومة عجزت عن ايجاد حل للازمة الاقتصادية وذهبت باتجاه تجويع المواطن برفعها سعر صرف الدولار واقراره في الموازنة.

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