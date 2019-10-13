المالية النيابية:حكومة مسرور تضغط على الحكومة والبرلمان لتمرير موازنتها للعام 2020

المالية النيابية:حكومة مسرور تضغط على الحكومة والبرلمان لتمرير موازنتها للعام 2020
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة المالية النيابية، الاحد، أن حكومة إقليم كردستان أرسلت وفودا متعددة للحكومة الاتحادية للضغط عليها بتمرير حصة الإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي في تصريح  صحفي إن “حكومة اربيل أرسلت وفود رفيعة المستوى بشكل مستمر خلال الفترة الماضية للضغط على الحكومة الاتحادية بتمرير حصة الإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020″، لافتة إلى إن “مجلس النواب مصر على عدم تمرير حصة الإقليم ضمن موازنة 2020 إلى حين استلم أموال النفط”.وأضافت أن “اربيل لم تسلم الحكومة الاتحادية أموال النفط منذ بداية العام الحالي وحتى الآن”، مبينة أن “اربيل بذمتها أموال لعام كامل ومن غير الممكن تمرير حصتها بموازنة العام المقبل دون دفع الديون المترتبة عليها”.وبينت أن “حكومة اربيل تحاول إقناع الحكومة الاتحادية بصرف حصتها عبر الوفود التي ترسلها بشكل مستمر”.و كشفت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، في وقت سابق، عن وجود 90 مليون برميل من النفط بذمة حكومة إقليم كردستان لم تدفع للحكومة الاتحادية، فيما بينت أن مجلس النواب سيمتنع عن ادراج ميزانية الإقليم ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020.

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