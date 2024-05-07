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حزب طالباني يجدد رفضه لتأجيل انتخابات الإقليم
حزب نينوى لأهلها يفصل نائب رئيس مجلس المحافظة من الحزب لتعامله مع حزب ثان
المحكمة الاتحادية تنفذ الأمر الإيراني بإيقاف عمل مفوضية الانتخابات استناداً لطلب نيجيرفان
المالية النيابية:ديون العراق لاتشكل خطراً على وضعه الاقتصادي والمالي
حزب بارزاني يواصل الكذب في ملف الانتخابات ويرفض” وصاية” بغداد على الإقليم
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الجيش الإسرائيلي يعلن سيطرته على شرق مدينة رفح
إسرائيل:لا نحترم أي قرار دولي سواء من منظمات أو محاكم واجتياح رفح سيتم خلال أيام
الجامعات الأمريكية تستعد لمزيد من الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين
كولومبيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب الإبادة البشرية في غزة
نتياهو لبلينكن:لانحترم أي قرار دولي أو دعوات إنسانية لوقف الحرب على أهل غزة
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المالية النيابية:ديون العراق لاتشكل خطراً على وضعه الاقتصادي والمالي
اليوم.. ارتفاع في أسعار صرف الدولار
وزارة التجارة:العراق مستعد لمناقشة أي مقترح أمريكي يؤدي الى تعزيز العلاقات بين البلدين
أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
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أردوغان:سنرفع حجم صادرات بلادنا للعراق إلى أكثر من (20)مليار دولار سنوياً مقابل منحه كم “سطل ماء”!
مصدر سياسي:الإقتصاد العراقي تحت الهيمنة الأمريكية الإيرانية جراء فساد السوداني وإطاره الحاكم
الإعلام الألباني:السويد دفعت (10) ملايين يورو للعراق مقابل عدم إعدام قاتل تاجر المخدرات(مصطفى الجبوري)
الخدمات النيابية:البنك المركزي جعل العراق يخسر مليارات الدولارات ويجب محاسبته
مصدر أمني:سرقة (11) مليار دينار بمساعدة مكتب المحافظ أسعد العيداني
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- اذاعة INN