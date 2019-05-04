المالية النيابية:رئيس هيأة التقاعد تحت دائرة الاتهام

المالية النيابية:رئيس هيأة التقاعد تحت دائرة الاتهام
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد عضو في اللجنة المالية ،اليوم السبت، ان رئيس هيئة التقاعد احمد الساعدي متهم باختلاس مالي من  تخصيصات المكافئة التقاعدية للجيش السابق التي اقرت في موازنة 2019 واومر صرف من وزير المالية وقرار المحكمة الاتحادية  كحق قانوني واخلاقي وانساني . واضاف عضو اللجنة الذي رفض الكشف عن أسمه، انه تم توجيه  طلب لاستضافة الساعدي امام لجنتنا لبيان اسباب عدم اصداره جدولا من قبل دائرته ونشره على وسائل الاعلام  بمبالغ صرف المكافئة مقابل كل رتبة كما اعلن عنها من قبله في اكثر من تصريح إعلامي له ، اضافة الى صرف مبالغ المكافئة على اساس الراتب الاسمي وليس الكلي مثل ما اقر رسميا وهذه مخالفة  قانونية ،وهناك خلل واضح مما يؤكد انه متهم باختلاس مالي  من مبالغ المكافئة التقاعدية التي خصصت لمنح الجيش السابق والتي صرفت لوجبتين دون معرفة الارقام الحقيقية من قبل ذوي العلاقة هم احوج اليها وبنفس الوقت تعتبر خيانة لامانة المسؤولية وعلى هياة النزاهة وديوان الرقابة فتح  تحقيق في هذا الموضوع.

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