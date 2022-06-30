المالية النيابية:سنراقب”بشدة” صرف مبالغ قانون الأمن الغذائي

المالية النيابية:سنراقب”بشدة” صرف مبالغ قانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية،الخميس، تشديد الرقابة على الحكومة بشأن صرفيات مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي.وقال عضو اللجنة سجاد سالم، في حديث صحفي: إن “لجنته ستشدد المراقبة ومتابعة الأموال المخصصة ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، لمنع أي تلاعب فيها او فساد او هدر من قبل بعض الجهات والشخصيات التنفيذية”.وأضاف ان “المالية النيابية سوف تطالب الجهات الحكومية بالكشف بين الحين والاخر عن الصرفيات المالية”، مشيرا الى ان “الرقابة ستكون شديدة، خصوصاً وعلى الحكومة منع أي تلاعب بالاموال المخصصة لتوفير متطلبات الشعب العراقي”.

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