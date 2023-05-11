المالية النيابية:سنمرر الموازنة رغم فقدانها للمعايير استجابة لطلب الأحزاب المتنفذة

المالية النيابية:سنمرر الموازنة رغم فقدانها للمعايير استجابة لطلب الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الخميس، الجدية في استكمال متطلبات إنجاز موازنة 2023.وقال العطواني في بيان ، إن “التوافق السياسي على الإسراع في إقرار الموازنة يؤكد الجدية في استكمال متطلبات إنجازها”.واضاف، “قطعنا شوطا طويلا في التدقيق والمراجعة لمشروع قانون الموازنة”.وأكد رئيس اللجنة أنه “نعمل بكل قوة لإنجاز مشروع القانون وتقديمه الى مجلس النواب وفقا للموعد الذي حدده ائتلاف إدارة الدولة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *