المالية النيابية:علاوي سيعيد النظر بموازنة 2020

المالية النيابية:علاوي سيعيد النظر بموازنة 2020
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، أن حكومة محمد توفيق علاوي ستعيد النظر ببعض فقرات الموازنة العامة لسنة 2020، لمعالجة العجز المالي.وقال عضو اللجنة النائب أحمد حمه رشيد بحسب الوكالة الرسمية، ان”رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لا يمكنه إقرار الموازنة وارسالها الى البرلمان، إلا بعد التصويت على كابينته الوزارية وبرنامج حكومته”.واضاف، انه”بعد تصويت البرلمان بالأغلبية المطلقة على أعضاء الحكومة الجديدة والمنهاج الوزاري، يمكن لحكومة علاوي مناقشة الموازنة وارسالها الى مجلس النواب”.وأشار الى، أن”رئيس الوزراء المكلف لديه باع طويل في السياسة المالية والنقدية في البلد، فيمكن إعادة النظر بالموازنة التي فيها عجز مالي كبير يتجاوز الـ 48 تريليون دينار”، مبيناً أن”الحكومة الجديدة ستقوم بمعالجة العجز المالي من خلال إعادة النظر ببعض الفقرات”.ولفت الى، أن”علاوي لديه ملاحظات عديدة على الكثير من الأمور المالية والاقتصادية في الدولة، ويمكن معالجة جميع المشاكل بفترة وجيزة أو على شكل مراحل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *