المالية النيابية:فساد كبير في البنك المركزي العراقي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية البرلمانية، الاحد 12 ايار 2019، ان هناك اشخاصاً تابعبين لجهات سياسية يديرون عمليات فساد في البنك المركزي فيما توعدت بكشف ملفات فساد تخص مصارف حكومية قريباً.وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي، في بيان، “انها فتحت ملف فساد المصارف، واول مصرف كان مصرف الرشيد، وكشفت عن اختلاس 6 مليار دينار، وقدمت هذا الملف الى هيأة النزاهة، ولديها 30 ملف فساد على مصرف الرشيد، وكلها جاهزة”، مؤكدة ان “لديها ملفات فساد كبيرة على مصارف اخرى في البنك المركزي، وسوف تعرضها تباعا”.وبينت التميمي ان ” هناك اشخاصاً في البنك المركزي هم المستفيدون من عمليات الفساد في البنك المركزي، تابعين لجهات سياسية، وحسابهم سيكون قريبا جداً”، مضيفة ان “القطاع المصرفي فيه قضايا فساد كبيرة، ومشخصة من قبل اللجنة المالية ونواب اخرين، وسوف يتم عرضها على الرأي العام”.وفي وقت سابق اشارت الى وجود دور لدى البنك المركزي سمح بتهريب مبلغ ضخم عبر مزاد بيع العملة وصل الى 1.5 ترليون دينار لصالح مصرف اهلي ذو جذور سياسية حملت عنوان ( تقرير اشتباه ).وتوضح الوثيقة أن “مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي أرسل تقريراً تفصيلياً الى الادعاء العام في الرصافة بتاريخ 7 نيسان 2015، يؤشر فيه حركة مريبة للأموال عبر حساب مصرف(م.هـ) الأهلي لدى مصرف (م.ر) الحكومي”.ويؤشر التقرير أن حركة هذه الأموال (بلغت 1.5 تريليون دينار)، وجرى تعزيزها لدعم اشتراك مصرف(م.هـ) الاهلي في مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي العراقي.