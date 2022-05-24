المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي خالي من الاقتراض

المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي خالي من الاقتراض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة اجرت تعديلات على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي منها الغاء فقرات الاقتراض الداخلي والخارجي، مبيناً أن المبلغ المخصص في مقترح القانون بلغ 25 تريليون دينار قابلة للتغيير بحسب الحاجة.وقال المصدر الذي طلب عدم الاشارة إلى اسمه ، إن “مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي كان يضم بعض المواد المشابهة للقانون المرسل من قبل الحكومة والملغى من المحكمة الاتحادية”.وأضاف المصدر؛ أن “اللجنة المالية النيابية أجرت تعديلات على المسودة المقترحة منها إلغاء الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب ارتفاع أسعار النفط وتوفر الأموال، باستثناء الاقتراض المستمر في مشروع مدرج والدولة متعاقدة معه بوقت سابق”.وتابع المصدر أن “اللجنة المالية ألغت المواد والفقرات المتعلقة بالاقتراض والتي تبلغ بحدود 15 تريليون دينار، وأن المسودة المقترحة الموجودة حاليا في اللجنة لا تحتوي على أي اقتراض”.وأشار المصدر إلى أن “المبلغ المخصص في مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي 25 تريليون دينار، وقد تكون هناك زيادة أو نقص بالمبلغ المحدد بحسب احتياجات الوزارات ودوائر ومؤسسات الدولة”.

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