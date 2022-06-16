المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي تضمن التصويت على ١٠٠٠ درجة تعاقد لكل محافظة

المالية النيابية:قانون الأمن الغذائي تضمن التصويت على ١٠٠٠ درجة تعاقد لكل محافظة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة المالية النيابية، الخميس، على قرار مجلس الوزراء يوم امس بشأن تثبيت المتعاقدين ضمن قانون الامن الغذائي.وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي في حديث صحفي، إن “التخصيص الذي طرح في قانون الامن الغذائي كان لتحسين واقع حال المحاضرين وتحويلهم الى درجة اعلى، وكذلك عقود ٣١٥ وايضاً للعقود الذي تستوفى شروطهم الية التثبيت لتحسين الواقع الاقتصادي لكل الفئات”.واضاف ان “قانون الامن الغذائي تضمن التصويت على ١٠٠٠ درجة تعاقد لكل محافظة، وتطبيق تلك الفقرات يعود الى وزارة المالية لنفع ابنائنا”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *