المالية النيابية:قروض صندوق النقد الدولي تمس السيادة الوطنية

بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الاثنين، أن قروض صندوق النقد الدولي تمس السيادة الوطنية ولا ينبغي اللجوء اليها لتقليل اثار الازمة المالية.وقال كوجر في حديث صحفي، إن “الاقتراض سواء كان داخليا او خارجيا هو احدى الادوات التي ستلجأ إليها الحكومة الحالية لتجاوز أزمتها المالية، لكن القروض الخارجية وخاصة من صندوق النقد الدولي تمس السيادة الوطنية لأنها تتم وفق شروط”.واضاف كوجر، ان “الوضع يختلف كليا اذا كانت القروض من دول صديقة ومنها دول الخليج لأنها ستكون قروض ميسرة ولا أعتقد بأنها ستمس السيادة الوطنية”.وكان مجلس الوزراء، قد قرر بجلسته التي عقدها السبت (9 أيار 2020) الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي، لتمويل العجز المالي لعام 2020 واحالته الى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستورية.وكشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب، أحمد الصفار، الإثنين (18 أيار 2020) عن تقديم وزارة المالية طلبا رسميا لمجلس النواب، بتخويل وزير المالية الاقتراض داخليا وخارجيا، فيما طرح 4 ملاحظات على الطلب.وقال الصفار في حديث صحفي، إن “وزارة المالية قدمت طلبا رسميا للبرلمان بتخويل وزيرها بالاقتراض داخليا وخارجيا”، مؤكدا ان “اللجنة المالية ستعقد جلسة قريبة لدراسة الطلب”.واضاف الصفار، ان “اهم ملاحظاتنا على الطلب الرسمي لوزارة المالية هي عدم تحديد مبلغ القرض وسعر الفائدة وابواب صرف القرض والجهة التي سيتم منها الاقتراض”، مؤكدا بان “اجتماع اللجنة سيناقش كل الملاحظات قبل ابداء اي قرار حيال الطلب”.