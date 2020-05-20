المالية النيابية:كردستان وافقت على تسليم النفط والمنافذ للحكومة الاتحادية مقابل دفع رواتب موظفيها

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا ، يوم الاربعاء، عن قرب التوصل لاتفاق بين بغداد واربيل، بشأن الرواتب، مبينا ان الاقليم وافق على تسليم النفط والمعابر الحدودية لبغداد.وقال ميرزا في تصريح صحفي، ان المباحثات بين حكومتي الاقليم والاتحادية مستمرة بشأن الرواتب وعدة مسائل عالقة اخرى، موضحا، ان الجانبين يقتربان من الوصول لاتفاقية نهائية.واضاف: ان اقليم كردستان وافق على تسليم نفطه الى بغداد كما تم توصل لاتفاق بشأن المعابر الكمركية.