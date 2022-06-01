المالية النيابية:لايحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال موازنة 2022

المالية النيابية:لايحق لحكومة تصريف الأعمال إرسال موازنة 2022
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضحت اللجنة المالية النيابية، مصير موازنة 2022 في ظل الأزمة السياسية وعدم امكانية ارسال المشروع من قبل حكومة تصريف الأعمال.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح  صحفي، إنه “في حال تم تشكيل الحكومة بشكل سريع فستقوم الحكومة الجديدة بإرسال مشروع الموازنة الذي تم اعداده من قبل حكومة تصريف الأعمال”.وأضاف، أنه “في حال لم تتشكل الحكومة في هذا العام او تم تشكيلها بوقت متأخر فإنه سيتكرر سيناريو عام 2020 بمعنى ارسال مجموعة قوانين للاقتراض المالي”.

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