المالية النيابية:ليس من صلاحية البرلمان تغيير سعر صرف الدولار

المالية النيابية:ليس من صلاحية البرلمان تغيير سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، خيارين امام اللجنة بشأن الاستقطاعات في الرواتب بموازنة 2021، فيما أوضح حقيقة الذهاب لرفع سعر الدولار الواحد الى 5 الاف دينار.وقال كوجر في لقاء متلفز ، إن “اللجنة المالية غير قادرة على تخفيض النفقات في موازنة 2021 الى 90 ترليون دينار كما هو متوقع بدلاً من اكثر من 160 ترليون الحالية لأن النفقات الحقيقية للحكومة هي أكبر من هذا المبلغ، والنفقات التي تم وضعها بالموازنة الحالية تم مقارتها بموازنة 2020 وهذا غير صحيح”.وأضاف، أن “النفقات ستبقى في الموازنة بين 127 الى 130 ترليون دينار عراقي بعد الاتفاق على الصيغة النهائية للموازنة في اللجنة المالية”.وبشأن سعر صرف الدولار في الموازنة، أشار كوجر، الى أن “البرلمان ليس من صلاحيته تغيير سعر صرف الدولار امام الدينار”، نافيا “الانباء التي تتحدث عن رفع سعر الصرف الى 5000 دينار مقابل الدولار الواحد في حال اجراء تغييرات في الموازنة”.وعن الاستقطاعات في رواتب الموظفين، حدد عضو اللجنة المالية خيارين امام اللجنة، الاول هو تطبيق قانون ضريبة الدخل رقم 113، والثاني هو الغاء الاستقطاعات بالكامل.

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