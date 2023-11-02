المالية النيابية:مافيا الأحزاب الشيعية المتنفذة تتلاعب بسعر صرف الدولار لصالح إيران وجيوبهم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، الخميس، عن قيام مجموعة من المافيات والمتنفذين من الاحزاب الشيعية بالتحكم بسعر صرف الدولار من خلال “كروب واتساب”. وأشار كوجر في حديث متلفز، الى “وجود (كروب) على الواتساب يديره مجموعة متنفذين او مافيات شيعية ولائية يتحكمون بسعر صرف الدولار في السوق الموازي”، داعيا الأجهزة الأمنية من المخابرات والامن الوطني الى التدخل ومتابعة الامر”. وأكد عضو اللجنة المالية النيابية، أن “الشخصيات العاملة بالبورصات أشاروا الى هذا (الكروب) وطالبوا بإيصال الموضوع الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات العاجلة”.