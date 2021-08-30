المالية النيابية:مواد موازنة 2021 نافذة عدا (12) فقرة مطعون بها من قبل الحكومة

المالية النيابية:مواد موازنة 2021 نافذة عدا (12) فقرة مطعون بها من قبل الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة المالية في مجلس النواب، الاثنين، مجددا حول تأجيل النظر بطعون الموازنة.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن “تأجيل نظر المحكمة بطعون الحكومة بخصوص الموازنة إلى أيلول المقبل، فأن هذا الأمر لن يعرقل الموازنة”.وأردف بالقول: “لا تؤثر حتى إن كانت هذه الطعون مهمة وهي 12 فقرة ولكن باقي بنود الموازنة نافذة”.وقررت المحكمة الاتحادية العليا، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل.

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