المالية النيابية:موازنة السوداني الثلاثية كارثة العراق المالية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، الموازنة الثلاثية بـ”الكارثية”، مؤكداً أنها ساهمت في تضخيم حجم العجز المالي بشكل غير مسبوق.وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “الموازنة الحالية لم تحقق التوازن المطلوب، بل أدت إلى شلل اقتصادي بعد توقف العديد من المشاريع الحيوية والخدمية التي كان يعوّل عليها المواطن”، متسائلاً عن “النسبة الحقيقية للعجز الذي تتكتم عليه الحكومة”.وأضاف، أن “استمرار العمل بهذه الموازنة سيقود إلى تراكم الديون ويضعف فرص الاستثمار، ما ينعكس سلباً على الوضعين الاقتصادي والمعيشي”.وتواجه الموازنة الثلاثية انتقادات واسعة من قبل خبراء وسياسيين، وسط تحذيرات من آثارها السلبية على القطاعات الخدمية والتنموية في البلاد.

