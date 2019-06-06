المالية النيابية:موازنة ٢٠٢٠ ستكون موازنة رقابية

المالية النيابية:موازنة ٢٠٢٠ ستكون موازنة رقابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية , الخميس , أن موازنة ٢٠٢٠ ستتضمن الكثير من الجداول تختلف تماما عن جميع الموازنات منذ عام ٢٠٠٣, مشيرة إلى أن اقرار قانون الإدارة المالية أصبح أداة رقابية على الموازنة العامة .وقالت عضو اللجنة النائب ماجدة التميمي في تصريح  صحفي: ان ” اللجنة المالية طلبت من وزارة التخطيط ارسال التقارير الخاصة مقدار الإنتاج المحلي وكذلك التضخم والاستيراد الحكومي ” .واضافت التميمي ان  ” المطلب تضمن ايضا  إرفاق جداول المتقاعدين العسكريين والمدنيين بالإضافة إلى الفئات الأخرى وكذلك المديونية الداخلية والخارجية والضرائب والكمارك والمنافذ الحدودية وعوائد عقارات الدولة ” ’ مؤكدة ان ” موازنة ٢٠٢٠ ستكون موازنة رقابية معززة بالحسابات الختامية منذ عام ٢٠١٢ ولغاية عام ٢٠١٨”  .وتابعت، أن ” اللجنة ستستضيف كل من وزير المالية والتخطيط كل ستة أشهر داخل اللجنة المالية لمتابعة البرنامج الحكومي “. 

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