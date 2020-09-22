المالية النيابية:موازنة 2020 تحتاج إلى (3) أسابيع للتصويت عليها

المالية النيابية:موازنة 2020 تحتاج إلى (3) أسابيع للتصويت عليها
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد عضو اللجنة المالية أحمد حما رشيد، الثلاثاء، بأن موازنة 2020 بحاجة إلى ثلاثة أسابيع للتصويت عليها.  وقال حما رشيد في حديث صحفي، إن “الموازنة تحتاج إلى بضعة أيام لتحويلها إلى اللجنة المالية ومن ثم قراءتها قراءة أولى، وأنها تحتاج إلى 3 أسابيع بالكامل لغرض تمريرها”. وبين، “أن الجهات المختصة في البرلمان لم تطلع لغاية الآن على الأرقام الموجودة في تلك الموازنة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *