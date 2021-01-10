المالية النيابية:موازنة 2021 اعدت بطريقة غريبة

المالية النيابية:موازنة 2021 اعدت بطريقة غريبة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النائب عبد الهادي السعداوي، الاحد، بان موازنة 2021 اعدت بطريقة غريبة وضخمت بعض ابوابها لاسباب مجهولة.وقال السعداوي في حديث  صحفي،ان” موازنة 2021 انفجارية وليست تقشفية ولم يشهد العراق مثلها منذ 2001 وهي تضم ارقام خيالية لاتنجسم مع واقع الازمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد”.واضاف السعداوي،ان” الموازنة اعدت بطريقة غريبة وضخمت بعد ابواب لاسباب مجهولة من قبل الحكومة لانجد لها اي ايضاح لها مؤكدا بان اللجنة المالية ستعمل على  خفض الانفاق لانه  لايمكن بناء موازنة بهذه الارقام تنجسم مع الواقع والايرادات المتحققة وحجم الانفاق الحقيقي في الوزارات والهيئات الحكومية”.

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