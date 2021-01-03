المالية النيابية:موازنة 2021 تحتوي على أرقاما مبالغ فيها جداً

المالية النيابية:موازنة 2021 تحتوي على أرقاما مبالغ فيها جداً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، انتقادها للأرقام المبالغ فيها في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.وقال عضو اللجنة النائب جمال كوجر، في حديث صحفي، أن “موازنة العام الجاري الذي قدمتها حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى البرلمان لغرض قرائتها وتمريرها هي الأعلى في تاريخ العراق الحديث”.وأضاف، ان “الموازنة تحتوي أرقاما مبالغ فيها جداً”، مبينا ان “عموم ما صُرف في العام الماضي كان 72 تريليون دينار، في حين الموازنة الجارية فيها أكثر من 163 تريليون دينار بمعنى ضعفي هذا المبلغ وأكثر”.هذا وسبق أن اعلن مجلس النواب الأسبوع الماضي، تسلمه مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021.ومدد البرلمان فصله التشريعي الحالي لمدة شهر واحد، وذلك “لإكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها الموازنة”. 

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