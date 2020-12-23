المالية النيابية:موازنة 2021 ستمرر في الشهر المقبل

المالية النيابية:موازنة 2021 ستمرر في الشهر المقبل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح عضو اللجنة المالية، أحمد الحاج رشيد، الأربعاء، (23 كانون الأول، 2020)، تمرير قانون موازنة 2021 من قبل البرلمان خلال شهر كانون الثاني المقبل.وقال الحاج رشيد في تصريح صحفي ، إن “مشروع الموازنة يعبر عن رأي الحكومة للسياسة المالية، وبالتالي إذا كانت الحكومة جادة بإجراء الاصلاحات؛ فإننا كنواب سوف نبارك لها هذه الجهود، ولكن إذا كان عملها مجرد ترقيعات فإننا سوف نعود الى المربع الأول”.واضاف أن “اللجنة المالية سوف تستخدم صلاحياتها في تغيير ما تراه مناسباً في الموازنة، وإجراء المناقلات الضرورية”، مبيناً عزمها على “تمريرها في شهر كانون الثاني المقبل من دون تأخير”.وتابع أن “اللجنة المالية لن ترضى بأن تزيد الاعباء على الموظف، وستكون لأعضاء اللجنة آراؤهم بهذا الخصوص”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *