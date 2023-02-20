المالية النيابية:موازنة 2023 تتجاوز (140) مليار دولار

المالية النيابية:موازنة 2023 تتجاوز (140) مليار دولار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة بخصوص مشروع قانون موازنة سنة 2023، فيما أشارت إلى أنها ستتجاوز الـ 140 مليار دولار.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في حديث صحفي، إن “المبلغ الكلي لمشروع قانون موازنة سنة 2023 سيتجاوز الـ 140 مليار دولار”، مبيناً أنه “تم تضمين سعر صرف الدولار في القانون بـ 1300 وفق السعر الرسمي الجديد، وسعر برميل النفط فيها سيكون بـ 70 دولار للبرميل”.وأضاف أنه “حسب اخر المعلومات، التي وردتنا من مجلس الوزراء، فان مشروع قانون موازنة سنة 2023، سوف يصل الى مجلس النواب بداية الشهر المقبل، فالقانون شبه كامل وما يؤخر إقرارها من قبل مجلس الوزراء هو عدم الاتفاق على نسبة الإقليم ضمن الموازنة”.وامس الاحد، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عن قرب إقرار الموازنة المالية لعام 2023.وقال السوداني للتلفزيون الرسمي، إن الموازنة المالية للعام الجاري ستُقرّ قريباً.

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