المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة

المالية النيابية:موازنة 2024 تكفي لتغطية رواتب موظفي الإقليم للأشهر المقبلة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت نائبة رئيس اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إخلاص الدليمي، الأربعاء، أن حصة إقليم كردستان في جداول موازنة 2024، تكفي لتغطية رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة المقبلة، فيما بينت ان المالية سترسل الاموال الاسبوع المقبل.وقالت الدليمي في تصريحٍ  صحفي، إن “تأخّر بغداد عن إرسال الرواتب سببه عدم توفّر التمويل الكافي لدى وزارة المالية”، لافتةً إلى أن “الحكومة الاتحادية تلجأ في بعض الأحيان إلى تقديم الأعذار لعدم إرسال رواتب موظفي حكومة كردستان”.وأضافت إن “من الخطأ الانتظار لحين تمويل الرواتب، فهذا الأمر مجرد مضيعة للوقت”، موضحة أن “المناقلة تتطلب توقيع وزير المالية الذي لا يبدو أنه مستعدٌ لتحمل المسؤولية كمسؤول في الدولة وإدارة الشؤون المالية”.وأوضحت الدليمي أن “وزير المالية لا يملك أي صلاحية لاتّخاذ القرار، فهو يرفع كل الملفات إلى الجهات الأخرى، من ضمنها الملفات المتعلقة بإقليم كردستان”.وتابعت أن “حكومة إقليم كوردستان أرسلت رواتب موظفيها إلى بغداد للتدقيق، وفقاً لمطلب الأخيرة”، مشيرةً إلى أن “حكومة الإقليم أرسلت أيضاً قوائم بأسماء أمهات الموظفين وبياناتهن، لحل تلك المشكلة، لكن كل ذلك حجج، والسبب الرئيس هو عدم وجود تمويل”.وأكملت الدليمي أن قوائم الموظفين “لا تحتاج للتدقيق، لأنها دُقِّقت سابقاً بالفعل”.وختمت حديثها قائلةً: أعتقد أن رئيس الوزراء سيأمر بإرسال رواتب موظفي حكومة الإقليم الأسبوع المقبل. لأن الرواتب مضمونة ولا توجد أية مشاكل وفق قرار المحكمة الاتحادية.

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