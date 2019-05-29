المالية النيابية:نافذة بيع العملة دمرت الاقتصاد العراقي ومحافظ البنك أصبح ملياديراً من ورائها

المالية النيابية:نافذة بيع العملة دمرت الاقتصاد العراقي ومحافظ البنك أصبح ملياديراً من ورائها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد صاحب الدراجي، اليوم الاربعاء، ان مزاد العملة قتل الصناعة العراقية وحول البلد الى سوق لاستهلاك البضائع الاجنبية.وقال الدراجي في لقاء متلفز ، انه “بعد العام 2003، تم قتل الصناعة العراقية عن عمد وتحويل البلد الى سوق مفتوح لاستهلاك البضائع الاجنبيةوخاصة الايرانية ، بمساهمة السياسة الاقتصادية والنقدية في تشجيع منتجات الدول الاخرى لكي يستوردها العراق عن طريق جريمة مزاد العملة بزعامة محافظ البنك علي العلاق الذي اصبح ملياديرا من ورائها”.واضاف ان “مزاد العملة كان يبيع الدولار للمستوردين من الخارج بسعر أقل من بيعه الى الصناعي الذي ينتج في العراق”.واشار الى ان “هذه عملية اقتصادية واضحة لتدمير الصناعة العراقية من خلال تحويل البلد سوق مفتوح لاستيراد البضائع الاجنبية وخاصة الايرانية من خلال تقليل سعر بيع الدولار”.

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