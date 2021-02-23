المالية النيابية:نتظر إتفاق الكتل السياسية لتمرير الموازنة

المالية النيابية:نتظر إتفاق الكتل السياسية لتمرير الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تعليقا على بعض المطالبات بضرورة الاسراع باقرار الموازنة نود ان نبين ان اللجنة المالية النيابية قد ارسلت كتابا يوم ١٥-٢ لرئاسة المجلس تذكر فيه انها قد اكملت المسودة شبه النهائية لمشروع موازنة ٢٠٢١ و النقطة الوحيدة المعلقة هو النص الخاص بالتزامات اقليم كردستان و الذي تم ذكر تفاصيله في المادة ١١ من مشروع القانون ،و قد اجتمعنا مع الكتل السياسية من مختلف المكونات لتقريب وجهات النظر و الخروج بتوافق على مجمل النصوص الواردة في تلك المسودة و لكن الى الان ننتظر صيغة نهائية للاتفاق حول هذه المادة .مما تقدم نطالب جميع الكتل المعنية بالاسراع بمناقشاتها و التوصل لاتفاق بشان ما ورد في المسودة التي عرضت عليها .علما ان اللجنة المالية على الرغم من محاولة البعض خلط الاوراق و التهجم على اعضاءها الا انها قد بذلت جهودا كبيرة  لتضمين جميع حقوق المواطنين موظفين و غير موظفين و للعاملين في جميع القطاعات و لجميع المكونات في مشروع قانون الموازنة على مستوى شرائح بعينها او وزارات او محافظات لضمان اقامة المشاريع الخدمية و الاستراتيجية و لتضمين حقوق العاملين في القطاع العام و الخاص.

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