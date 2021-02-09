المالية النيابية:نتظر الرد الحكومي لتمرير موازنة 2021

المالية النيابية:نتظر الرد الحكومي لتمرير موازنة 2021
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن تكليفها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد اجتماعات مع الكتل السياسية لتمرير الموازنة، مبينة انها بانتظار الرد الحكومي الرسمي قبل عرض الموازنة.وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح  صحفي، ان ” ما تبقى امام المالية النيابية يومين فقط، حيث سيتم خلالهما عرض الوظائف وتوزيعها على الدوائر الحكومية، فضلا عن حصة كردستان سيما مع وجود بعض الانفراجات في القضية”.واضاف ان “اللجنة وخلال اجتماعها مع الحكومة كلفت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعقد اجتماع مع الزعامات السياسية في العراق من اجل طرح قضية الموازنة وهذا ما سيجري خلال الايام المقبلة”.واوضح الصفار ان “مجلس النواب بانتظار الرد من قبل الحكومة بشأن موقفها من الموازنة والاصلاحات التي جرت وطلباتها من خلال التعديل ومدى امكانية تطبيق القانون “.

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