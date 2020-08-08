المالية النيابية:هناك اتفاق على عدم الموافقة على الاقتراض

المالية النيابية:هناك اتفاق على عدم الموافقة على الاقتراض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، أنها بصدد إعداد ورقة إصلاحية اقتصادية برلمانية.وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار في حديث صحفي: إن”اللجنة مستمرة في اجتماعاتها أسبوعياً”، مشيراً إلى أن”اللجنة بصدد إعداد ورقة إصلاحية نيابية”.وأضاف أن”اللجنة تأمل في الاجتماع مع الحكومة لتوحيد الورقتين الاقتصادين الحكومية والبرلمانية من اجل الخروج بورقة واحدة إصلاحية لإنقاذ اقتصاد البلاد والعبور به إلى بر الأمان”، لافتاً إلى أن”اللجنة طلبت استضافة وزير المالية لغرض الإطلاع على خطة الحكومة المالية والإجراءات الأخرى”.ودعا الصفار “الحكومة الى اتخاذ إجراءتها عبر تعظيم الإيرادات وضبطها” مبيناً أن”هناك اتفاق على عدم الموافقة على الاقتراض”.وكانت اللجنة المالية النيابية قد أكدت عزم الحكومة على تقديم ورقة إصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن وزير المالية أبلغ اللجنة بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية”.

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