المالية النيابية:واشنطن داعمة للسوداني الإطاري

المالية النيابية:واشنطن داعمة للسوداني الإطاري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية نهال الشمري، الاثنين، ان الجانب الامريكي داعم للسوداني وحكومته، والعقوبات على المصارف العراقية لا تهدف للضغط عليه بل على جهات اخرى، مشيرة الى ان السوداني سيعمل على رفع العقوبات.وقالت الشمري، في حديث صحفي، ان “هناك حراكا من قبل اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بهدف رفع العقوبات الامريكية عن بعض المصارف العراقية، وهناك من المصارف ظلمت بقرار العقوبات الامريكية”.وبينت ان “هذه العقوبات اثرت بشكل كبير على الوضع المالي والاقتصادي في العراق، وهناك إمكانية بان ترفع الخزانة الامريكية العقوبات عن بعض المصارف العراقية، خاصة وان الولايات المتحدة الامريكية داعمة للسوداني وحكومته”.

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