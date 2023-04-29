المالية النيابية:وزارات مهمة حصلت على “الفتات”في موازنة 2023

المالية النيابية:وزارات مهمة حصلت على “الفتات”في موازنة 2023
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، السبت، عن 5 وزارات أخذت “حصة الأسد” من الموازنة بحسب تعبيره، بالمقابل، فأن الوزارات المهمة والتي يواجه العراق فيها مشاكل من قبيل التكنولوجيا والصناعة والزراعة والمياه، جميعها مجتمعة تعادل اقل من حصة وزارة واحدة من وزارات الدفاع والداخلية وبعض الوزارات الخدمية.وقال كوجر في تصريحات متلفزة ، إن “هنالك وزارات اخذت حصة الاسد، مثل وزارة الداخلية حصلت على 10 تريليون دينار، والدفاع 9.7 تريليون، والنفط 23 تريليون والكهرباء 17.7 تريليون والصحة 10 تريليون”. بالمقابل يشير كوجر إلى أن “هنالك 4 أهم وزارات اخذت “الخردة” فقط، بحسب تعبيره، مبينا ان وزارات مثل التعليم العالي ومايتطلبه العراق من ضرورة تفعيل التكنولوجيا ووزارة الصناعة والزراعة والموارد المائية التي يشهد العراق ازمة كبيرة فيها، ومن المتوقع ان يواجه مشاكل كبيرة خلال الفترة القادمة في هذه القطاعات، الا انها لم تأخذ الا “الخردة”.ويبين ان التعليم العالي بلغت تخصيصاتها 3.1 تريليون دينار، والصناعة 1.1 تريليون دينار، والزراعة 1.9 تريليون والموارد المائية 1.1 تريليون دينار”، مشيرا الى ان “مجموع هذه الوزارات جميعها مجتمعة لايتجاوز 7.4 تريليون دينار، اي تخصيصاتها جميعًا اقل من اي وزارة من الوزارات التي حصلت على حصة الاسد مثل الداخلية والدفاع وباقي الوزارات”. واشار كوجر الى ان البرلمان يتوجه لاعادة النظر بهذا التوزيع، فالوزارات التي من المفترض ان توفر هي فرص العمل وتنشط الصناعة والزراعة والقطاع الخاص تخصيصاتها اقل بكثير من الوزارات الأخرى.

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