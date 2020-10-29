المالية النيابية:وزارة المالية لم تطلق رواتب الموظفين

المالية النيابية:وزارة المالية لم تطلق رواتب الموظفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية النيابية، شيروان ميرزا، اليوم الخميس، أن رواتب الموظفين حتى الآن متأخرة لانها لم تصل إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أن مهمة توفيرها من قبل الحكومة وليس مجلس النواب.وقال ميرزا في حديث صحفي، إن “وزارة المالية لم تقم بإطلاق التمويل والتخصيص لجميع الوزارات حتى الآن، لصرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول”.وأضاف أن “الحكومة تحاول أن ترمي الكرة في مجلس النواب، وأن تظهره أمام الموظفين على أنه أساس تأخر رواتبهم، لكن بالحقيقة مهمة توفير الرواتب هي مهمة حكومية ولا علاقة للبرلمان فيها”.يُشار إلى أن العراق يعاني منذ انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى انهيار أسعار النفط، صعوبة في توفير رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية.وأرسلت الحكومة في وقت سابق، مشروع قانون تمويل العجز المالي، إلى البرلمان، والذ يتضمن تخصيصات تمويل الرواتب والنفقات الضرورية.وشرع مجلس النواب في جلسة سابقة بالقراءة الأولى لمشروع قانون التمويل العجز المالي، إلا أن مبلغ الاقتراض الذي يتضمنه القانون والذي يبلغ 41 تريليون دينار كان عقبة في تمريره داخل قبة البرلمان.ويوم أمس الأربعاء، أعلنت اللجنة المالية النيابية، بعد اجتماع مطول مع ممثلي وزارة المالية، التوصل إلى وجهة نظر كاملة حول احتياجات الحكومة.وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، في تصريح صحفي، إن اللجنة ستمضي باتجاه اتمام القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز.

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