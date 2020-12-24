المالية النيابية:وزير المالية يحتكر الدولار لصالح “مافيات خاصة”!

المالية النيابية:وزير المالية يحتكر الدولار لصالح “مافيات خاصة”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي، الخميس، وزير المالي علي علاوي باحتكار بيع الدولار لصالح مافيات اقتصادية خاصة، مبينا ان الأحزاب “المستفيدة” ستضحي بالكاظمي ومحافظ البنك المركزي،وقال الدراجي في تصريح متلفز : ان ” الموازنة المرسلة للبرلمان تختلف عن المسربة بمواقع التواصل وان الأحزاب “المستفيدة” ستضحي بالكاظمي ومحافظ البنك المركزي”واضاف ان ” الإجراءات الحكومية الأخيرة أحدثت “مجزرة” اقتصادية وان وزير المالية احتكر الدولار لدى مافيات خاصة”.وتابع ان “- قرار رفع قيمة الدولار اتخذ قبل 35 يوماً من إعلانه وان – الأحزاب تغاضت عن صرخات العراقيين بشأن رفع سعر الدولار وان المسؤول عن رفع سعر صرف الدولار “فاشل”.

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