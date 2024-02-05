المالية النيابية: إقرار موازنة 2024 بعد منتصف الشهر الحالي

المالية النيابية: إقرار موازنة 2024 بعد منتصف الشهر الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب معين الكاظمي, الاثنين, ان الشهر الحالي سيشهد وصول تعديلات على جدول الموازنة للعام الحالي، الى مجلس النواب.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “المجلس الاقتصادي المصغر الذي شكله مجلس الوزراء، هو في طور وضع اللمسات الأخيرة لتعديل جداول موازنة العام الحالي, مرجحا وصول التعديلات الى البرلمان منتصف الشهر الجاري لإقرارها “.وأضاف، ان “تعديلات الحكومة شملت زيادة في التخصيصات المالية للحصة التموينية وزيادة في كلف انتاج النفط وزيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية”.وكان عضو اللجنة المالية النيابية النائب مصطفى الكرعاوي، اوضح ان الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت.

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