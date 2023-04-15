المالية النيابية :اكملنا قراءة 70% من مشروع الموازنة

المالية النيابية :اكملنا قراءة 70% من مشروع الموازنة
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بغداد/شبكة أخبار العراق-  أعلن عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، السبت، اكمال 70% من تقرير موازنة 2023، مرجحا طرحها للقراءة الثانية الأسبوع الجاري.وقال الكروي في حديث  صحفي: ان “اللجنة المالية عقدت سلسلة اجتماعات مهمة لبحث بنود موازنة 2023 في ظل وجود الكثير من النقاط التي تحتاج الى دراسة مستفيضة من ناحية السعي لخفض العجز وتقليل ملف القروض المالية ودعم ايجاد مصادر تمويل اخرى للموازنة الى جانب بيع النفط الخام”.واضاف، ان “اللجنة المالية اكملت70% من التقرير العام الذي سيعرض في القراءة الثانية لموازنة 2023 والمتوقع ان يكون الاسبوع الجاري”، مؤكدا ان “التقرير سيتضمن اهم ملاحظات اللجنة وتوصياتها بشكل مباشر”.واشار الى ان “موازنة 2023 مهمة للغاية لكن لا يمكن تمريرها دون حسم النقاط المهمة ومنها خفض العجز”، لافتا الى ان “اعادة النظر بسعر النفط وارد جدا في ظل المتغيرات في سوق الطاقة”.وتجري اللجنة المالية النيابية منذ ايام لقاءات واجتماعات مكثفة من اجل دراسة بنود موازنة 2023 وتقدم تقرير مفصل عن رؤيتها لمجلس النواب

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