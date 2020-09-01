المالية النيابية: التحقيق في تلف (7) مليار دينار عام 2018 “ما زال مستمرا”!!!!!!!!!

المالية النيابية: التحقيق في تلف (7) مليار دينار عام 2018 “ما زال مستمرا”!!!!!!!!!
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 بغداد/ شبكة أخلار العراق- أوضح مقرر اللجنة المالية النيابية، أحمد الصفار، اليوم الثلاثاء، أن التحقيق في كيفية تلف 7 مليارات دينار عراقي جراء دخول مياه الأمطار إلى خزينة مصرف الرافدين في عام 2018 ما زال مستمراً.وقال الصفار في حديث صحفي، إن “اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في حقيقة تلك القضية عُطل عملها بسبب التظاهرات التي شهدها البلاد في عام 2019، فيما بعد عملية تغيير الحكومة، وصولا الى جائحة كورونا”.وأضاف، أن “اللجنة ما زال عملها مستمراً، والقضية قيد التحقيق والبحث”، مؤكداً: “نحن بانتظار عقد جلسات البرلمان لإعادة التدقيق في تلك الملفات”. وأوضح، أن “البنك المركزي ذكر في وقتها أن تلك النقود كانت تالفة وتم تعويضها، لكن في الحقيقة أن النقود التي تتلف جراء التعامل فيها تسحب ويتم تلفها بالكامل ومن ثم تعوض، بالتالي بكل تأكيد كل هذه الحقائق ستكشف قريبا”.وقبل سنتين، ظهرت حادثة إتلاف 7 مليارات دينار عراقي، وقد أرجع مسؤول البنك المركزي آنذاك السبب إلى الأمطار التي دخلت لمصرف الرافدين وأتلفت الأموال بعام 2018.وكان المحافظ آنذاك علي العلاق قد قال أمام البرلمان، إن “7 مليارات دينار تلفت نتيجة دخول مياه الأمطار وغرق خزائن مصرف الرافدين عام 2018، الأمر الذي أدى إلى تضرر الأوراق النقدية بنسبة 100 بالمئة”.

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