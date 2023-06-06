المالية النيابية: التوافق السياسي الطريق الأفضل لتمرير الموازنة

المالية النيابية: التوافق السياسي الطريق الأفضل لتمرير الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، وجود صعوبة في تمرير قانون الموازنة وفق سياسة “لي الاذرع” ما بين القوى السياسية.وقال كوجر، في حديث صحفي،  إن “تمرير قانون الموازنة يحتاج الى اتفاق وتوافق ما بين الكتل السياسية من أجل تمريره في مجلس النواب، وهناك صعوبة بتمرير هذا القانون وفق سياسة (لي الاذرع) ما بين القوى السياسية”. وبين أن “تأخير إقرار قانون الموازنة من أجل حصول اتفاق وتوافق سياسي على تمريره، أفضل من تمريره وفق سياسة (لي الاذرع)، فهذا الامر ربما يخلق مشاكل سياسية ويكون له تأثير على الاستقرار الحاصل حالياً”.وفي وقت سابق نفى الإطار التنسيقي، الحديث عن رفض رئيس الوزراء للتعديلات التي ادخلت من قبل اللجنة المالية على قانون الموازنة، مؤكداً ان التعديلات ستمرر، كون الأغلبية السياسية والبرلمانية داعمة لها.  وشهد مشروع قانون الموازنة الاتحادية جملة اعتراضات كانت أبرزها من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني والنواب المستقلين وكتلة الفتح البرلمانية، حيث أعادت هذه الاعتراضات المشهد ذاته الذي يسبق تمرير أي موازنة بالأعوام السابقة، وهذا بدوره قد يهدد استقرار العملية السياسية في وقت يرجح فيه اخفاق جلسة البرلمان المقررة الخميس المقبل بتمرير مشروع القانون. وكان مجلس النواب قد حدد، الخميس المقبل موعداً لعقد جلسة التصويت على الموازنة الاتحادية.

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