المالية النيابية: الحلبوسي وراء تسويف استجواب وزير المالية

المالية النيابية: الحلبوسي وراء تسويف استجواب وزير المالية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة المالية النيابية، الخميس، أن محمد الحلبوسي وجهات سياسية قامت بتسويف استجواب وزير المالية فؤاد حسين.وقالت عضو اللجنة سهام شنون في تصريح  صحفي، ان “ محمد الحلبوسي وجهات سياسية عملت على تسويف استجواب وزير المالية فؤاد حسين داخل مجلس النواب”، لافتة الى ان “البرلمان يفقتر للجدية في عمليات استجواب الوزراء المقصرين وعلى رأسهم وزير المالية فؤاد حسين”.واضافت ان “ الضغوط السياسية هي من عرقلت استجوابات الوزراء وعمل البرلمان الرقابي”، مبينة ان “استجواب وزير المالية قد يسوف بشكل تام ولن يتحقق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *