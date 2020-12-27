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الأسدي:انتشار الميليشيات في بغداد” لن يؤثر على أمنها”!!
القانونية النيابية:حكومة الكاظمي تمارس الكذب والتسويف في تطبيق تعهداتها
صالح:لا يوجد برنامج ملزم حاليا بين العراق وصندوق النقد الدولي
إيران:5.7 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر
المالية النيابية تؤكد على عدم صرف أي مبالغ مالية للإقليم قبل تسليم إيرادات النفط والمنافذ
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القانونية النيابية:حكومة الكاظمي تمارس الكذب والتسويف في تطبيق تعهداتها
صالح:لا يوجد برنامج ملزم حاليا بين العراق وصندوق النقد الدولي
إيران:5.7 مليار دولار قيمة صادراتنا للعراق خلال 9 أشهر
المالية النيابية تؤكد على عدم صرف أي مبالغ مالية للإقليم قبل تسليم إيرادات النفط والمنافذ
وزارة الكهرباء تطالب الحكومة بإقناع إيران بتأجيل الديون المستحقة على العراق
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انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
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فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
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