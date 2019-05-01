المالية النيابية “تتعهد”بفتح ملف تهريب مليار و800 مليون دولار من قبل مصرف الهدى

المالية النيابية “تتعهد”بفتح ملف تهريب مليار و800 مليون دولار من قبل مصرف الهدى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء (1 أيار 2019)، بفتح ملف غسيل الأموال، من قبل مصرف ذو جذور سياسية، بعدما فتحت وسائل اعلام عراقية هذا الملف، ونشرت وثائق عدة، تثبت تورط المصرف الأهلي (م.هـ) بتهريب نحو 1.8 مليار دولار خارج العراق.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي، في حديث صحفي، إن “يوم ( الخميس 2 ايار 2019)، سيكون لنا اجتماع في اللجنة المالية، وسوف اطرح هذا الموضوع الخطير، لندقق بالمعلومات مع الجهات الرقابية التنفيذية المختصة”.وبينت العقلي، أنه “بعد التحقيق من المعلومات، سيكون للجنة موقف وكلمة، لتكشف أي جهة وشخصية تقف خلف هذا الموضوع الخطير، الذي فيه تدمير للاقتصاد العراقي”.ونشرت وسائل اعلام عراقية وثائق تفضح المتورطين بأكبر عملية غسيل اموال وتهريبها بتاريخ العراق، والتي تواطأ فيها مصرف حكومي كبير(م.ر) مع مصرف أهلي (م.هـ)، وانتهت بتهريب أموال بقيمة 1.8 مليار دولار، عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي يقيمه البنك المركزي العراقي.خلاصة ما تم نشره في وقت سابق، أن المصرف الحكومي (م.ر) وفر للمصرف الأهلي (م.هـ) غطاءً مالياً وإيداعات من أشخاص وجهات غير معلومة ولم تظهر أسماؤهم ولا الغرض من إيداعهم للأموال، مهدت لاشتراك المصرف الأهلي في مزاد العملة وتحويل الأموال الى مصرف وسيط في دولة عربية ،ولم تتمكن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي من تشخيص المستلمين النهائيين ولا الغرض الذي جرت من أجله التحويلات.يذكر ان مصرف الهدى يعود للنائب حاليا حمد الموسوي وهو الصديق المقرب جدا من نوري المالكي.

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