المالية النيابية تجدد مطالبتها بتخفيض سعر صرف الدولار

المالية النيابية تجدد مطالبتها بتخفيض سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت اللجنة المالية في البرلمان، اليوم ، من جديد بخصوص سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في الوقت الحالي. وقال عضو اللجنة محمد ابراهيم، في حديث صحفي، إن “الجهات الحكومية التنفيذية المختصة، مطالبة بشكل عاجل، مراجعة قرار رفع سعر صرف الدولار، في الوقت، خصوصاً ان كل مبررات وحجج هذا القرار قد زالت بعد ارتفاع اسعار سعر النفط في الاسواق العالمية”.وبين ابراهيم ان “المواطنين حتى الآن مازالوا يعانون من تبعات هذا القرار، الذي اثقل كاهل المواطن، خصوصاً ان هذا القرار سبب بارتفاع اسعار المواد الغذائية وغيرها من المواد، بشكل كبير”.وتابع عضو اللجنة: “نحن في اللجنة المالية سنبقى نطالب باعادة سعر صرف الدولار على سعره القديم، بعد تحسن اسعار النفط”.

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