المالية النيابية تحدد مبالغ الاقتراض الخارجي والداخلي

المالية النيابية تحدد مبالغ الاقتراض الخارجي والداخلي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعتزمُ مجلسُ النوابِ التصويتَ على قرار يحدد الاقتراض الداخلي ب40 تريليون دينار والخارجي ب5 مليارات دولار.وقال عضو اللجنة احمد الصفار، إن “اي استقطاعات من رواتب الموظفين لابد ان تكون بقانون يصوت عليه داخل مجلس النواب”.واضاف أن “اللجنة المالية اجتمعت مع وزيري المالية والتخطيط ومحافظ البنك المركزي ووكلاء الوزارتين والمستشارين من اجل التوصل الى حلول للازمة المالية والتباحث حول قانون الاقتراض الداخلي والخارجي للحكومة “.وكشف عن “قرب التصويت على مشروع قرار داخل مجلس النواب يتضمن تحديد الاقتراض الخارجي بـ ( 5 مليارات دولار ) والداخلي بـ (40 تريليون دينار ) من المصارف المحلية والبنك المركزي”.واشار الى ان “هناك شرطا يلزم الحكومة  بعد التصويت على مشروع القرار في مجلس النواب وهو ان تقدم بعد 60 يوما ورقة اصلاحية تعمل باتجاه تغيير جذري في بنود الموازنة والايرادات غير النفطية”.

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